Rendez-vous aux Jardins, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse
Rendez-vous aux Jardins, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins 6 et 7 juin Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Visite à deux voix
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour évoquer la mémoire. Avec la jardinière botaniste, Guillemette Bourdillon, vous découvrirez le Monument puis le Jardin des Plantes pour parler de la symbolique des arbres et de leur mémoire qui fait écho à celle des Hommes.
Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
En partenariat avec les Jardins du Museum, visite à deux voix entre le monument et le jardin des plantes.
©Alexandre Ollier
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