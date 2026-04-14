Rendez-vous aux Jardins, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse

Rendez-vous aux Jardins 6 et 7 juin Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite à deux voix

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour évoquer la mémoire. Avec la jardinière botaniste, Guillemette Bourdillon, vous découvrirez le Monument puis le Jardin des Plantes pour parler de la symbolique des arbres et de leur mémoire qui fait écho à celle des Hommes.

Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

En partenariat avec les Jardins du Museum, visite à deux voix entre le monument et le jardin des plantes.

©Alexandre Ollier