Rendez vous aux jardins, Natur’Pom, Nortkerque

Rendez vous aux jardins 5 – 7 juin Natur’Pom Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez observer les différentes méthodes de jardinage et la conception d’un verger ainsi que les avantages et es inconvénients des pratiques proposés et l’impact sur la faune et la flore

Natur’Pom 9 rue de la chapelle 62370 Nortkerque, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 35 38 86 Situé sur une terrasse au niveau de la mer, dans un ancien pâturage, le jardin est traité en permaculture. Ce jardin biologique et écologique, entretenu à l’aide de méthodes anciennes, est situé au cœur d’un verger biologique.

©naturpom