Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang Parc de l’Étang Battrans

Battrans

Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang

Parc de l’Étang 173 Rue des Longeots Battrans Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Présence d’un étang de 80 ares autour duquel s’articule un jardin de 3 ha traversé par un ruisseau. Plantation datant des années 1972-1975, arboretum de près de 350 variétés d’arbres et d’arbustes. Jardin d’agrément , étang, pont de jardin, ile artificielle. Document sur les essences d’arbres . Collection d’hortensias. .

Parc de l’Étang 173 Rue des Longeots Battrans 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 06 27 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang Battrans a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY