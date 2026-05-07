Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang Parc de l’Étang Battrans
Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang Parc de l’Étang Battrans samedi 6 juin 2026.
Battrans
Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang
Parc de l’Étang 173 Rue des Longeots Battrans Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Présence d’un étang de 80 ares autour duquel s’articule un jardin de 3 ha traversé par un ruisseau. Plantation datant des années 1972-1975, arboretum de près de 350 variétés d’arbres et d’arbustes. Jardin d’agrément , étang, pont de jardin, ile artificielle. Document sur les essences d’arbres . Collection d’hortensias. .
Parc de l’Étang 173 Rue des Longeots Battrans 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 06 27 05
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English : Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang
L’événement Rendez-vous aux jardins Parc de l’Étang Battrans a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY