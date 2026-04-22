Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Ferme aux Oiseaux Exotiques Athis

Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Ferme aux Oiseaux Exotiques Athis vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ferme aux Oiseaux Exotiques

Adresse : 36 Route Nationale

Ville : 51150 Athis

Département : Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 -37 Tarif Groupe Tarif groupe

Athis

Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux

Ferme aux Oiseaux Exotiques 36 Route Nationale Athis Marne

Tarif : 8 – 8 – -37 EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Tout public
Découvrez 350 rosiers dans un parc floral aux mille et une couleurs et senteurs. Conseils sur les plantations, taille et soin des rosiers seront prodigués.   .

Ferme aux Oiseaux Exotiques 36 Route Nationale Athis 51150 Marne Grand Est +33 6 73 35 83 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux

L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Athis a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne