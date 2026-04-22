Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Ferme aux Oiseaux Exotiques Athis
Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Ferme aux Oiseaux Exotiques Athis vendredi 5 juin 2026.
Athis
Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux
Ferme aux Oiseaux Exotiques 36 Route Nationale Athis Marne
Tarif : 8 – 8 – -37 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Tout public
Découvrez 350 rosiers dans un parc floral aux mille et une couleurs et senteurs. Conseils sur les plantations, taille et soin des rosiers seront prodigués. .
Ferme aux Oiseaux Exotiques 36 Route Nationale Athis 51150 Marne Grand Est +33 6 73 35 83 77
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English : Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux
L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc floral de la Ferme aux Oiseaux Athis a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne