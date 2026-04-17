[Rendez-Vous aux Jardins] Parc floral William Farcy Parc floral William Farcy Offranville

Offranville

[Rendez-Vous aux Jardins] Parc floral William Farcy

Parc floral William Farcy / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

A l’occasion de l’édition 2026 de l’événement Rendez-Vous aux Jardins, le Parc floral William Farcy s’anime et se visite gratuitement.

Côté animation, deux rendez-vous vous sont donnés

– Venez assister à un dialogue entre deux artistes peintres, amateurs de jardins Claude Monet et Jacques-Émile Blanche. Alors que 2026 célèbre le centenaire de la disparition du premier, le Parc floral William Farcy sera le décor d’un spectacle vivant, des scénettes jouées par deux comédiens campant chacun un de nos protagonistes déjà présents tous deux à Offranville au début du 20ème siècle.

Un spectacle à venir découvrir gratuitement lors de votre visite au Parc floral uniquement le samedi 6 juin 2026.

– Et si l’on reproduisait ensemble les célèbres Nymphéas de Claude Monet? C’est la proposition que vous fait la Ville d’Offranville sur l’étang du Parc floral William Farcy lors de l’animation Le Bassin aux Nymphéas les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026. Rendez-vous aux bords de notre étang pour confectionner votre nymphéa en matériaux recyclés (et fournis par l’organisation), puis déposer votre création sur l’eau de l’étang qui se transformera en toile impressionniste. Une animation participative, gratuite et ouverte à tous.

Une programmation culturelle et artistique en collaboration avec l’association dieppoise CINETHEACT. .

Parc floral William Farcy / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 19 58 maisonduparc@offranville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Rendez-Vous aux Jardins] Parc floral William Farcy

L’événement [Rendez-Vous aux Jardins] Parc floral William Farcy Offranville a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité