Rendez-vous aux jardins | Plan Buisson Rue Montaigne Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Rendez-vous aux jardins | Plan Buisson

Rue Montaigne Jardin Plan Buisson Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’opération rendez-vous aux jardins venez découvrir ou re découvrir l’univers des bambous. Venez découvrir un jardin classé remarquable au coeur du Périgord. Une visite dépaysante et relaxante vous attend… Vous avez dit cauchemar ? Ici, le jardin transforme le bambou en rêve. D’abord intéressé par de multiples plantes, Michel Bonfils crée à partir de 1989 une pépinière consacrée à l’espèce. Il remplace peu à peu les noyers vieillissants ou peu fructueux de la propriété, et complète sa collection grâce aux échanges avec les jardins botaniques ou les passionnés d’Europe et de Chine. Comme beaucoup de jardiniers, avant de s’y intéresser, il ne connaît que les bambous traçants. Pourtant, le terme désigne des milliers de variétés de plantes qui ont des caractéristiques communes (feuillage persistant, rhizomes souterrains, floraison cyclique…), mais un aspect différent. .

Rue Montaigne Jardin Plan Buisson Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 68 02

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English : Rendez-vous aux jardins | Plan Buisson

L’événement Rendez-vous aux jardins | Plan Buisson Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides