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Fête de la musique dans les rues de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique dans les rues de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique dans les rues de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin dimanche 21 juin 2026.

Lieu : dans les rues de Cadouin

Adresse : Place de l'abbaye

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique

dans les rues de Cadouin Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique à Cadouin à 19h00. Rendez-vous place de l’Abbaye, les groupes de musiques et de chants amateurs du village de Cadouin vous invitent à partager cette soirée ouverte à tous.   .

dans les rues de Cadouin Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   eac.cadouin@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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