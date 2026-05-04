Fête de la musique dans les rues de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique

dans les rues de Cadouin Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Cadouin à 19h00. Rendez-vous place de l’Abbaye, les groupes de musiques et de chants amateurs du village de Cadouin vous invitent à partager cette soirée ouverte à tous. .

dans les rues de Cadouin Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eac.cadouin@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides