Fête de la musique Place du cinéma Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique

Place du cinéma Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique sur la place en face du cinéma. .

Place du cinéma Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 00 41

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides