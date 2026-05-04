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Fête de la musique Place du cinéma Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique Place du cinéma Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique Place du cinéma Le Buisson-de-Cadouin dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du cinéma

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Buisson-de-Cadouin

Fête de la musique

Place du cinéma Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique sur la place en face du cinéma.   .

Place du cinéma Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 00 41 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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