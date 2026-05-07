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Théâtre | Les masques de Cadouin Le Bourg Le Buisson-de-Cadouin

Théâtre | Les masques de Cadouin Le Bourg Le Buisson-de-Cadouin

Théâtre | Les masques de Cadouin Le Bourg Le Buisson-de-Cadouin samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Foyer rural

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Buisson-de-Cadouin

Théâtre | Les masques de Cadouin

Le Bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Toc Toc de Laurent Baffy. Entrée 8€   .

Le Bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 95 45  annie.bienvenue24@gmail.com

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English : Théâtre | Les masques de Cadouin

L’événement Théâtre | Les masques de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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