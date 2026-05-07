Le Buisson-de-Cadouin

Marché gourmand nocturne

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Soirée à ne pas manquer ! Venez au marché nocturne de Cadouin découvrir différents produits du Périgord, à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. .

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 85 00 07 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand nocturne

L’événement Marché gourmand nocturne Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides