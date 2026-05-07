Marché gourmand nocturne Le Buisson-de-Cadouin
Marché gourmand nocturne Le Buisson-de-Cadouin jeudi 2 juillet 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
Marché gourmand nocturne
Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 23:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Soirée à ne pas manquer ! Venez au marché nocturne de Cadouin découvrir différents produits du Périgord, à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. .
Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 85 00 07 13
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English : Marché gourmand nocturne
L’événement Marché gourmand nocturne Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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