Rendez-vous aux jardins Remilly-sur-Lozon Remilly Les Marais

Remilly Les Marais

Rendez-vous aux jardins

Remilly-sur-Lozon 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux Jardins 2026, du 6 au 7 juin.

Thème de l’année Les cinq sens au jardin la vue . L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel.

Vous apprécierez le charme de ce lieu unique en bordure des marais le château de Montfort (fin XV° début XVI°, qui nous est parvenu avec de beaux restes dont une échauguette au culot ouvragé en pierre de Valognes et qui est sans doute la plus belle du département) et sa roseraie David Austin avec plus de 400 rosiers anglais aux parfums puissants qui varient d’une fleur à l’autre classique de rose ancienne, fruité, musqué, de thé ou bien de myrrhe, certaines de ces senteurs parfois mêlées. C’est la bonne période pour découvrir ou redécouvrir la roseraie aux couleurs pastel et lumineuses.

La visite comprend également des expositions: Caroline Carnaille, céramiste plasticienne; Nicolas Evariste, photographe; Philippe Bailleul qui a disséminé ses créations à partir d’objets détournés, dans la roseraie; les miniatures du Village des années 1930; une rétrospective des chantiers de restauration. .

Remilly-sur-Lozon 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Saint-Lô