Rendez-vous aux Jardins Carmel Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Rendez-vous aux Jardins

Carmel 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au programme

Ouverture du jardin du Carmel de 10h00 à 20h00

Exposition de la Biodiversité de 10h00 à 17h00

Troc plantes/vide jardin de 10h00 à 16h00

Lecture/découverte du jardin des Carmélites par Christian Hanak de 14h30 à 16h30 ouvert à tous, sans réservation –

Exposition de la Tapisserie de Saint-Pair-sur-Mer de 10h00 à 18h00

Animation thé, parfums & senteurs par Christian Hanak de 13h00 à 14h00

Concert Le duo Pont des Arts vous invite à vivre une soirée swing de 18h30 à 19h30 .

Restauration La Cocotte à Roulette sera présente de 10h00 à 20h00. .

Carmel 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Rendez-vous aux Jardins

L’événement Rendez-vous aux Jardins Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer