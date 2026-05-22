Rendez-vous aux Jardins Carmel Saint-Pair-sur-Mer
Rendez-vous aux Jardins Carmel Saint-Pair-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Rendez-vous aux Jardins
Carmel 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au programme
Ouverture du jardin du Carmel de 10h00 à 20h00
Exposition de la Biodiversité de 10h00 à 17h00
Troc plantes/vide jardin de 10h00 à 16h00
Lecture/découverte du jardin des Carmélites par Christian Hanak de 14h30 à 16h30 ouvert à tous, sans réservation –
Exposition de la Tapisserie de Saint-Pair-sur-Mer de 10h00 à 18h00
Animation thé, parfums & senteurs par Christian Hanak de 13h00 à 14h00
Concert Le duo Pont des Arts vous invite à vivre une soirée swing de 18h30 à 19h30 .
Restauration La Cocotte à Roulette sera présente de 10h00 à 20h00. .
Carmel 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
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English : Rendez-vous aux Jardins
L’événement Rendez-vous aux Jardins Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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