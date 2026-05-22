Rendez-Vous aux Jardins Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux samedi 6 juin 2026.
Le Vieil-Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Site archéologique de Gisacum
8 Rue des Thermes Le Vieil-Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le site archéologique de Gisacum vous invite à découvrir l’histoire d’une importante ville sanctuaire de l’époque gallo-romaine et à visiter des thermes antiques valorisés dans le jardin archéologique.
A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet, découvrez les aménagements paysagers réalisés par les jardiniers de Gisacum en hommage à ses toiles.
Admirez le nouveau massif éphémère à l’entrée du jardin sur le thème des plantes aquatiques (il est inspiré du bassin aux Nymphéas du peintre). .
8 Rue des Thermes Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie +33 2 32 31 94 78 polepatrimoine@evreux.fr
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English : Rendez-Vous aux Jardins Site archéologique de Gisacum
L’événement Rendez-Vous aux Jardins Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux a été mis à jour le 2026-05-22 par Comptoir des Loisirs