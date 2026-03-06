Rendez vous aux jardins, teinture végétale Le bourg derrière l’ église Essertines-en-Donzy

Rendez vous aux jardins, teinture végétale

Le bourg derrière l’ église Jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir les couleurs végétales avec une démonstration réalisée par la teinturière qui a créé le jardin. Une centaines de plantes différentes tinctoriales, une collection de roses anciennes et un potager en permaculture.

.

Le bourg derrière l’ église Jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 28 68 20 val.metras@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover plant colors with a demonstration by the dyer who created the garden. Hundreds of different dye plants, a collection of old roses and a permaculture vegetable garden.

L’événement Rendez vous aux jardins, teinture végétale Essertines-en-Donzy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Forez Est