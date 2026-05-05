Visite commentée et exposition » Vision colorée » 6 et 7 juin Le jardin des plantes à couleurs Loire

6 euros adulte, 2.50 euros enfant, moins de 4 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite commentée au Jardin des Plantes à Couleurs

Découvrez un lieu unique où nature et art se rencontrent !

Au programme :

-Une visite guidée du jardin dédiée aux plantes tinctoriales

-Une démonstration de teinture à base de couleurs végétales

-La découverte de l’exposition “Vision colorée”, réunissant 20 artistes issus de différents univers

Une immersion sensorielle et artistique autour de la couleur, entre savoir-faire traditionnel et création contemporaine.

Le jardin des plantes à couleurs Le bourg, 42360 Essertines-en-Donzy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Essertines-en-Donzy 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 28 68 20 http://www.jardindesplantesacouleurs.com http://www.facebook.com/JardinDesPlantesACouleurs Jardin privé de 2500 m² créé en 2000 par une teinturière. Sont implantées une centaine de plantes tinctoriales : la garance, la gaude, le pastel, la camomille des teinturiers…Toutes ces plantes permettent à la propriétaire-jardinière de teindre des tissus de fibres naturelles. A découvrir également une collection de roses anciennes (Guillot) utilisées en teinture végétale et un potager biologique. Parking derrière l’église, entrée du jardin à 50 m.

Visite commentée au Jardin des Plantes à Couleurs

©valériemetras