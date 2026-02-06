Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée du parc arboré Luminosa Les Etangs du Bois Guillaume Drucourt

Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée du parc arboré Luminosa

Les Etangs du Bois Guillaume 4 rue des étangs Drucourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, venez découvrir le parc arboré Luminosa de Christine et José lors d’une visite commentée.

Découvrez un jardin d’exception où la nature dévoile ses trésors les plus insolites. Cette collection privée abrite une diversité rare de végétaux panachés, dont un Ligustrum Luminosa unique, né sur place.

Au fil de votre visite, laissez-vous émerveiller par un grand étang peuplé de majestueuses carpes Koï. Un moment d’échange et de partage vous attend, avec la promesse d’une expérience immersive enrichissante. Pour clôturer cette parenthèse botanique, une collation conviviale vous sera offerte. Un rendez-vous privilégié pour les amoureux de la nature et de découvertes végétales !

Réservation obligatoire. .

Les Etangs du Bois Guillaume 4 rue des étangs Drucourt 27230 Eure Normandie +33 6 49 21 25 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée du parc arboré Luminosa

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée du parc arboré Luminosa Drucourt a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge