Visite guidée découverte du parc arboré, Parc arboré Luminosa, Drucourt

Visite guidée découverte du parc arboré 5 – 7 juin Parc arboré Luminosa Eure

10€, gratuit <20 ans, prévoir chaussures de marche. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite guidée et commentée des différentes collections de végétaux insolites avec un passionné. Après les deux heures de visite , une collation vous sera offerte. Les bonnes chaussures sont conseillées.

Parc arboré Luminosa 4 rue des étangs, 27230 Drucourt Drucourt 27230 Eure Normandie 06 49 21 25 21 [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 21 25 21 »}] Collection privée sur 12 hectares de végétaux rares et panachés dont un Ligustrum Luminosa né chez nous. Parking sur place, sanitaires à disposition.

Visite guidée et commentée des différentes collections de végétaux insolites avec un passionné. Après les deux heures de visite , une collation vous sera offerte. Les bonnes chaussures sont…

©LEPRETRE José