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Visite guidée découverte du parc arboré, Parc arboré Luminosa, Drucourt

Visite guidée découverte du parc arboré, Parc arboré Luminosa, Drucourt

Visite guidée découverte du parc arboré, Parc arboré Luminosa, Drucourt vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Parc arboré Luminosa

Adresse : 4 rue des étangs, 27230 Drucourt

Ville : 27230 Drucourt

Département : Eure

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10€, gratuit <20 ans, prévoir chaussures de marche.

Visite guidée découverte du parc arboré 5 – 7 juin Parc arboré Luminosa Eure

10€, gratuit <20 ans, prévoir chaussures de marche. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite guidée et commentée des différentes collections de végétaux insolites avec un passionné. Après les deux heures de visite , une collation vous sera offerte. Les bonnes chaussures sont conseillées.

Parc arboré Luminosa 4 rue des étangs, 27230 Drucourt Drucourt 27230 Eure Normandie 06 49 21 25 21 [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 21 25 21 »}] Collection privée sur 12 hectares de végétaux rares et panachés dont un Ligustrum Luminosa né chez nous. Parking sur place, sanitaires à disposition.
Visite guidée et commentée des différentes collections de végétaux insolites avec un passionné. Après les deux heures de visite , une collation vous sera offerte. Les bonnes chaussures sont…

©LEPRETRE José

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