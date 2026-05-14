Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus Le Philadelphus Giverville

Giverville

Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus

Le Philadelphus 477 Rue de la Bertinière Giverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Roland ouvre son jardin sans réservation.

Le Jardin Le Philadelphus est un véritable enchantement pour les amateurs de botanique. Le propriétaire a su créer une ambiance unique en proposant une multitude de végétaux du monde entier. .

Le Philadelphus 477 Rue de la Bertinière Giverville 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 98 70

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English : Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus Giverville a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge