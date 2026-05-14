Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus Le Philadelphus Giverville
Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus Le Philadelphus Giverville samedi 6 juin 2026.
Giverville
Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus
Le Philadelphus 477 Rue de la Bertinière Giverville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, Roland ouvre son jardin sans réservation.
Le Jardin Le Philadelphus est un véritable enchantement pour les amateurs de botanique. Le propriétaire a su créer une ambiance unique en proposant une multitude de végétaux du monde entier. .
Le Philadelphus 477 Rue de la Bertinière Giverville 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 98 70
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English : Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus
L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite du jardin Le Philadelphus Giverville a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge