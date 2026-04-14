Visite libre du jardin, Jardin Philadelphus, Giverville

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin Philadelphus Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin Le Philadelphus est un véritable enchantement pour les amateurs de botanique. Les propriétaires ont su créer une ambiance unique en proposant une multitude de végétaux du monde entier Les visiteurs peuvent ainsi se promener dans les allées et admirer les collections de plantes exceptionnelles, notamment des roses somptueuses, des arbustes rares et des graminées exotiques. Avec ses couleurs chatoyantes, ses parfums enivrants et son ambiance pittoresque, Le Jardin Le Philadelphus est une destination de choix pour tous les amoureux de la nature et de la beauté. Chaque trésor botanique que l’on y découvre est fascinant et nous invite à une expérience sensorielle unique. Une visite dans ce jardin extraordinaire ne manquera pas de laisser une impression durable dans l’esprit de tous les visiteurs.

Jardin Philadelphus 477 rue de la Bertinière, 27560 Giverville Giverville 27560 Eure Normandie 02 32 45 98 70 Le jardin est un véritable enchantement pour les amateurs de botanique. Les propriétaires ont su créer une ambiance unique en proposant une multitude de végétaux du monde entier Les visiteurs peuvent ainsi se promener dans les allées et admirer les collections de plantes exceptionnelles, notamment des roses somptueuses, des arbustes rares et des graminées exotiques. Avec ses couleurs chatoyantes, ses parfums enivrants et son ambiance pittoresque, Le jardin est une destination de choix pour tous les amoureux de la nature et de la beauté. Chaque trésor botanique que l’on y découvre est fascinant et nous invite à une expérience sensorielle unique. Une visite dans ce jardin extraordinaire ne manquera pas de laisser une impression durable dans l’esprit de tous les visiteurs. Parking voiture et vélo.

Le Jardin Le Philadelphus est un véritable enchantement pour les amateurs de botanique. Les propriétaires ont su créer une ambiance unique en proposant une multitude de végétaux du monde entier Les y…