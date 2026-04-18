Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin luxuriant La Hayelonnière Montgaudry
Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin luxuriant La Hayelonnière Montgaudry vendredi 5 juin 2026.
Montgaudry
Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin luxuriant
La Hayelonnière 520, chemin de la Fleurière Montgaudry Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Le jardin espiègle de Pascal.. Une visite de son jardin, référencé dans des magazines renommés, est une belle occasion d’échanger les idées, les créations, les astuces et bien d’autres choses. .
La Hayelonnière 520, chemin de la Fleurière Montgaudry 61360 Orne Normandie
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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin luxuriant
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin luxuriant Montgaudry a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE