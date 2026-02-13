Visite libre d’un jardin luxuriant, Jardin de Pascal, Montgaudry

Visite libre d’un jardin luxuriant 5 – 7 juin Jardin de Pascal Orne

5€.

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le jardin espiègle de Pascal.. Une visite de son jardin, référencé dans des magazines renommés, est une belle occasion d’échanger les idées, les créations, les astuces et bien d’autres choses.

adresse web : jardindepascal61.com

Jardin de Pascal 520 chemin de la Fleurière, La Hayelonnière, 61360 Montgaudry Montgaudry 61360 Orne Normandie 07 67 61 19 77 http://www.jardindepascal61.com Passionné de jardin depuis de nombreuses années, j’invite les amoureux de la nature à partager ma passion. Je partage mes astuces, mon expérience de bouturage, mes idées de décoration insolite de jardin. Parking privé gratuit.

Pascal Baudru – jardindepascal61