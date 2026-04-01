Rendez-vous avec MaxBarTeam, auteur de Polars Rue de la Solidarité Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Rendez-vous avec MaxBarTeam, auteur de Polars

Rue de la Solidarité Médiathèque Maximilien Kogoj Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Lancement officiel du livre Les Diaboliques d’Hossegor , le dernier roman de l’auteur landais Maxbarteam.

Présentation du livre par l’auteur et par l’éditeur, discussion avec le public. Suivi par un apéritif convivial, dédicaces et échanges.

Lancement officiel du livre Les Diaboliques d’Hossegor , le dernier roman de l’auteur landais Maxbarteam.

Présentation du livre par l’auteur et par l’éditeur, discussion avec le public. Suivi par un apéritif convivial, dédicaces et échanges.

Auteur de romans policiers souvent situés dans le Sud-Ouest, il est reconnu pour son style direct et percutant. Gendarme à la retraite, ses livres sont surtout des polars humoristiques et réalistes, avec des enquêtes de gendarmes inspirées de son expérience.

Ses livres déjà disponibles à la médiathèque

• Balles perdues à Moliets (2015)

• Ça flingue sur la grande boucle (2017) .

Rue de la Solidarité Médiathèque Maximilien Kogoj Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 54 19 mediatheque@mairiedemoliets.fr

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English : Rendez-vous avec MaxBarTeam, auteur de Polars

Official launch of Les Diaboliques d’Hossegor , the latest novel by Landes author Maxbarteam.

Presentation of the book by the author and publisher, discussion with the public. Followed by a convivial aperitif, autographs and discussions.

L’événement Rendez-vous avec MaxBarTeam, auteur de Polars Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI LAS