Rendez-vous conte #3 Le Premier concert de Paddington Besançon

Rendez-vous conte #3 Le Premier concert de Paddington

1 passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

L’ours Paddington, vêtu de son éternel chapeau rouge et de son manteau bleu, quitte le Pérou direction l’Angleterre ! Après un voyage haut en couleurs dans le canot de sauvetage d’un paquebot, il débarque à Londres où il est recueilli par la famille Brown. La vie à Windsor Gardens est pourtant bien différente de celle qu’il avait dans la forêt amazonienne ! Lorsque les Brown l’emmènent écouter son premier concert, l’ambiance, les musiciens, les instruments… tout le fascine et l’enchante. Mais alors, la musique classique est faite pour tout le monde, même pour les ours ? Oui, même pour les ours…

HERBERT CHAPPELL & MICHAEL BOND

Le Premier concert de l’ours Paddington conte musical participatif

Carine Séchaye comédienne

Thierry Weber direction

Durée 40 min

Dès 4 ans

A 18h à l’auditorium du Conservatoire

Plein tarif 12,70€ ; 8,70€ tarif réduit (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte avantage MGEN); 6,70€ (-12 ans, carte avantages jeunes)

Billetterie à l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre

1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr

