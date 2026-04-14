Rendez-vous créatif « Incroyables petites bêtes « , Maison de la Forêt, Montfiquet

Rendez-vous créatif « Incroyables petites bêtes » Mercredi 22 avril, 14h30 Maison de la Forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Munissons nous d’une loupe pour observer la multitude de petites bêtes qui peuplent notre sol et découvrons le rôle essentiel de chacun. Pour faciliter votre observation en toute délicatesse, vous allez fabriquer votre aspirateur à insectes.

Réservation obligatoire.

(1km/2h) – niveau 1

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Munissons nous d’une loupe pour observer la multitude de petites bêtes qui peuplent notre sol et découvrons le rôle essentiel de chacun. (1km/2h) – niveau 1