Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre », Maison de la Forêt, Montfiquet

Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Mercredi 28 octobre, 13h30 Maison de la Forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T13:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T13:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. Pour mieux comprendre leur rôle, vous allez confectionner un lombricomposteur …

Réservation obligatoire.

(1km/2h) – niveau 1

Maison de la Forêt Maison de la Forêt Lieu dit de l’embranchement MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]

Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. Pour mieux compre…