Rendez-vous dans le jardin à la Villa Gregoriana, Villa Gregoriana – FAI, Tivoli

Rendez-vous dans le jardin à la Villa Gregoriana 6 et 7 juin Villa Gregoriana – FAI Roma

Places limitées. Les prix sont indiqués dans la description.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Un voyage immersif à la découverte de la Villa Gregoriana, où l’histoire du jardin à l’anglaise se révèle à travers divers points de vue : art, science et jardinage.

Le jardin a toujours été un lieu de rencontre, où l’homme et la nature trouvent un espace dans lequel cohabiter. Ces deux journées sont dédiées à tous ceux qui cherchent des liens et des confrontations entre eux, afin d’explorer leurs différents points de vue.

Un récit itinérant qui vous guide à la découverte de la Villa Gregoriana, étape après étape, à travers le dialogue avec les professionnels qui s’en occupent chaque jour. De l’apiculteur au jardinier, du naturaliste à l’archéologue, de l’historien de l’art jusqu’à vous : tous deviennent protagonistes d’une histoire qui révèle les secrets, merveilles et détails cachés de ce lieu extraordinaire.

Places limitées. Entrée avec visite guidée FAI : 8 €, Entier : 18 €, Résidents de la commune de Tivoli : 11 € Réduit 0-5 ans : gratuit, Réduit 6-18 ans : 11 €, Étudiants 19-25 ans : 14 €

Convention « La Sapienza », « Tor Vergata », « Roma Tre » : 13 €

Convention National Trust, les 200 du FAI, FAI Donor Card, autres conventions, Corporate Golden Donor, Sponsor : € 8

Personnes handicapées : 8 € Famille (2 adultes et enfants 6-18 ans) : 39 €

Villa Gregoriana – FAI Largo Sant’Angelo TIVOLI Tivoli 00019 Roma Lazio +39 0774332650 https://www.fondoambiente.it/luoghi/parco-villa-gregoriana Bois, sentiers, vestiges antiques, grottes naturelles, l’Aniene englouti dans la roche et une cascade spectaculaire : tout cela à une courte distance de Rome dans un parc voulu par le pape Grégoire XVI dans la première moitié du XIXe siècle.

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Massimo Siragusa