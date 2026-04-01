Rendez-vous de l’Étuve 25 avril 2026 Les Chantiers Tramasset Le Tourne

Le Tourne

Rendez-vous de l’Étuve 25 avril 2026

Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’Étuve, notre bar associatif et culturel créé en 2020 par la commission culture, ouvre ses portes pour la 7e saison, une à deux fois par mois d’avril à octobre. Chaque soirée est animée par une programmation artistique préparée par nos adhérent·es. Rendez-vous samedi 25 avril, de 17 h à 22 h, pour célébrer les 10 ans des Éclaireuses et Éclaireurs de l’Entre-deux-Mers avec un bal trad’. À partir de 20 h, le duo Do+MC ouvrira la soirée, suivi par le groupe La Ménagerie, trio de musiciens passionnés qui feront danser sur des rythmes traditionnels de Gascogne et d’ailleurs. Tout au long de la soirée, l’association Shiatsu Sabaila’i proposera des massages shiatsu à prix libre, pour un moment de détente entre deux danses. Venez nombreux partager cette fête conviviale au cœur de notre territoire. .

Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 96 asso@chantierstramasset.fr

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English : Rendez-vous de l’Étuve 25 avril 2026

L’événement Rendez-vous de l’Étuve 25 avril 2026 Le Tourne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers