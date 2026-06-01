Rendez-vous des Amis La Thillaye, résidence d’artistes l’ancienne demeure normande du peintre André Hambourg Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer
Rendez-vous des Amis La Thillaye, résidence d’artistes l’ancienne demeure normande du peintre André Hambourg Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Trouville-sur-Mer
Rendez-vous des Amis La Thillaye, résidence d’artistes l’ancienne demeure normande du peintre André Hambourg
Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le samedi 25 avril à 17h, le Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer vous invite à une conférence proposée par Claude Baumann, consacrée à Hortense Schneider, grande figure de l’opéra et muse de Jacques Offenbach.
À l’occasion de leur rendez-vous mensuel, les Amis du Musée accueillent Jean-François Masse pour une conférence consacrée à La Thillaye, demeure normande à colombages ayant appartenu au peintre André Hambourg. L’intervenant retrace l’histoire de cette propriété emblématique de la campagne normande, qui fut à la fois lieu de vie et résidence d’artistes.
Gratuit, sur réservation https://www.trouville.fr/MuseeVillaMontebello/reservations/ .
Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26
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English : Rendez-vous des Amis La Thillaye, résidence d’artistes l’ancienne demeure normande du peintre André Hambourg
On Saturday 25 April at 5pm, the Musée Villa Montebello in Trouville-sur-Mer invites you to a talk by Claude Baumann on Hortense Schneider, a leading opera figure and muse of Jacques Offenbach.
L’événement Rendez-vous des Amis La Thillaye, résidence d’artistes l’ancienne demeure normande du peintre André Hambourg Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Trouville
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