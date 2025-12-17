Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Labatut Labatut
Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Labatut Labatut samedi 31 janvier 2026.
Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque de Labatut 605 Route de l’Église Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Petit déj autour des livres ! Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !
Gratuit, sur réservation
Petit déj autour des livres ! Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !
Gratuit, sur réservation .
Médiathèque de Labatut 605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous des lecteurs
Book breakfasts! Discuss the latest literary news and share your favorites!
Free, on reservation
L’événement Rendez-vous des lecteurs Labatut a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans