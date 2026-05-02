Humbligny

Rendez-vous Di(vin) au Domaine de Champarlan

Humbligny Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations en soirée.

Le Vendredi 31 juillet, rendez-vous chez le vigneron au Domaine de Champarlan pour une visite suivie d’une dégustation de vin de Menetou-Salon.

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations en soirée.

Le Vendredi 31 juillet, rendez-vous chez le vigneron au Domaine de Champarlan à Humbligny pour une visite suivie d’une dégustation de vin de Menetou-Salon., agrémentée de produits locaux. 20 .

Humbligny 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 75 97 sandrine.gerard@ad2t.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer evening wine-tasting tours.

On Friday July 31, meet the winemaker at Domaine de Champarlan for a tour followed by a tasting of Menetou-Salon wines.

L’événement Rendez-vous Di(vin) au Domaine de Champarlan Humbligny a été mis à jour le 2026-05-02 par GITES DE FRANCE CHER