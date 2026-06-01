Saint-Avold

Rendez-vous du miel et des abeilles

2 place Collin Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-15 2026-07-18 2026-08-05 2026-08-29

Découvrez le monde fascinant des abeilles et les secrets de la fabrication du miel ! M. Reinert, un passionné d’apiculture, partagera avec vous son savoir-faire et sa passion. Il vous expliquera le procédé de fabrication, par les abeilles d’une part et les humains d’autre part. Il vous présentera également différentes variétés de miel (Warndt, acacia, printemps, tilleul, sapin…), avec dégustation ! Les enfants sont les bienvenus. Sur inscription (nombre de place limité).Tout public

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2 place Collin Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

Discover the fascinating world of bees and the secrets of honey production! Mr. Reinert, a passionate beekeeper, will share his know-how and passion with you. He’ll explain how honey is made, by bees on the one hand, and by humans on the other. He will also introduce you to different varieties of honey (Warndt, acacia, spring, lime, fir, etc.), with a tasting session! Children welcome. Registration required (places are limited).

L’événement Rendez-vous du miel et des abeilles Saint-Avold a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE