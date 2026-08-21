Informations pratiques

Taurinya

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE- LE SITE PASTRORAL DE LLASSERES

9, camí del Canigó Taurinya Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Archéologie, histoire, pastoralisme cette conférence dévoile les résultats des recherches sur Llasseres, hameau pastoral d’altitude du Canigó, la vie des communautés montagnardes d’autrefois, et le projet de réhabilitation porté par le PNR des Pyré…

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9, camí del Canigó Taurinya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Archaeology, history, pastoralism: this lecture unveils the results of research on Llasseres, a high-altitude pastoral hamlet in the Canigó region, the lives of mountain communities of the past, and the restoration project led by the Pyrenees Regional Nature Park (PNR)…

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE- LE SITE PASTRORAL DE LLASSERES Taurinya a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO