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NATURE ET PATRIMOINE 2026 JOURNÉE DU PATRIMOINE AU HAMEAU DE LLASSERES Taurinya

samedi 19 septembre 2026 · Taurinya

NATURE ET PATRIMOINE 2026 JOURNÉE DU PATRIMOINE AU HAMEAU DE LLASSERES Taurinya

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66500 Taurinya
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Taurinya

NATURE ET PATRIMOINE 2026 JOURNÉE DU PATRIMOINE AU HAMEAU DE LLASSERES

Taurinya Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le 19 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du hameau pastoral de Llasseres pour en apprendre l’histoire. Réservation au 06 45 83 48 55.
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Taurinya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 

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English :

September 19: As part of Heritage Days, set out to explore the pastoral hamlet of Llasseres and learn about its history. Reservations at 06 45 83 48 55.

L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 JOURNÉE DU PATRIMOINE AU HAMEAU DE LLASSERES Taurinya a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO

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