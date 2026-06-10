Clairegoutte

Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte

Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte.

Visite commentée des sites d’intérêts de Clairegoutte, avec Les Amis du Musée de la Mine et l’ASPPEC.

Dégustation, à l’issue de la balade, des produits frais et faits maison du traiteur Christophe Mathieu, ainsi que des Griottines Peureux, cancoillotte et gruyère IGP !

RDV sur le parking de la salle des fêtes à 14h !

Inscription auprès de Ronchamp Tourisme 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .

Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com

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English : Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte

L’événement Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte Clairegoutte a été mis à jour le 2026-06-10 par RONCHAMP TOURISME