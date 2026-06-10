Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte Clairegoutte
Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte Clairegoutte jeudi 9 juillet 2026.
Clairegoutte
Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte
Clairegoutte Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte.
Visite commentée des sites d’intérêts de Clairegoutte, avec Les Amis du Musée de la Mine et l’ASPPEC.
Dégustation, à l’issue de la balade, des produits frais et faits maison du traiteur Christophe Mathieu, ainsi que des Griottines Peureux, cancoillotte et gruyère IGP !
RDV sur le parking de la salle des fêtes à 14h !
Inscription auprès de Ronchamp Tourisme 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com
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English : Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte
L’événement Rendez-vous du Terroir à Clairegoutte Clairegoutte a été mis à jour le 2026-06-10 par RONCHAMP TOURISME