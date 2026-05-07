Échavanne

Rendez-vous du Terroir à Échavanne

Ferme La Chèvre Grisette Échavanne Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Rendez-vous du Terroir à Échavanne.

Visite pédagogique de la ferme La Chèvre Grisette.

Dégustation de produits frais issus de la traite des chèvres et de produits locaux à l’issue de la visite avec les produits des Grandes Distilleries Peureux, les cancoillottes et gruyère IGP.

RDV le 24 juin, 10 rue Haute à 10h !

Inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .

Ferme La Chèvre Grisette Échavanne 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com

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English : Rendez-vous du Terroir à Échavanne

L’événement Rendez-vous du Terroir à Échavanne Échavanne a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME