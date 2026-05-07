Rendez-vous du Terroir à Échavanne Échavanne
Rendez-vous du Terroir à Échavanne Échavanne mercredi 24 juin 2026.
Échavanne
Rendez-vous du Terroir à Échavanne
Ferme La Chèvre Grisette Échavanne Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Rendez-vous du Terroir à Échavanne.
Visite pédagogique de la ferme La Chèvre Grisette.
Dégustation de produits frais issus de la traite des chèvres et de produits locaux à l’issue de la visite avec les produits des Grandes Distilleries Peureux, les cancoillottes et gruyère IGP.
RDV le 24 juin, 10 rue Haute à 10h !
Inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Ferme La Chèvre Grisette Échavanne 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com
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English : Rendez-vous du Terroir à Échavanne
L’événement Rendez-vous du Terroir à Échavanne Échavanne a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME