Charcenne

Rendez-vous du terroir à la brasserie 1551

Brasserie 1551 Charcenne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez la Brasserie 1551 née d’un duo de deux potes, killian et Loris, passionnés par la bière et ses techniques de fabrication. Dans ce village pourtant vigneron depuis des siècles, la petite brasserie vaut le détour visite de l’atelier de brassage, du lieu de stockage, présentation des ingrédients indispensables à la conception d’une bonne bière…..puis place à la dégustation autour d’un buffet de produits 100 % terroir. Rdv 18h à la brasserie. Inscription obligatoire ( 5€ ad ; 3.50 € 16 ans ; gratuit 6 ans). .

Brasserie 1551 Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Rendez-vous du terroir à la brasserie 1551

L’événement Rendez-vous du terroir à la brasserie 1551 Charcenne a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY