Informations pratiques

Vantoux-et-Longevelle

Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick

Mairie Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Inédit, visite des jardins de fleurs et du verger à truffes de Benoît, qui produit les fleurs localement, pour en faire des bouquets esprit campagnard . Venez découvrir ses talents et déguster des produits du terroir, tout en profitant d’une pause musicale.

RDV à 18h (mairie).

Sur réservations uniquement (places limitées). .

Mairie Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick

L’événement Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick Vantoux-et-Longevelle a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY