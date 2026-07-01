Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick Vantoux-et-Longevelle
vendredi 14 août 2026 · Vantoux-et-Longevelle
Informations pratiques
Vantoux-et-Longevelle
Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick
Mairie Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Inédit, visite des jardins de fleurs et du verger à truffes de Benoît, qui produit les fleurs localement, pour en faire des bouquets esprit campagnard . Venez découvrir ses talents et déguster des produits du terroir, tout en profitant d’une pause musicale.
RDV à 18h (mairie).
Sur réservations uniquement (places limitées). .
Mairie Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick
L’événement Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick Vantoux-et-Longevelle a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY