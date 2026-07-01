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AGENDA · Vantoux-et-Longevelle

Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick Vantoux-et-Longevelle

vendredi 14 août 2026 · Vantoux-et-Longevelle

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Mairie
Ville
70700 Vantoux-et-Longevelle
Département
Haute-Saône
Tarif
5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vantoux-et-Longevelle

Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick

Mairie Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Inédit, visite des jardins de fleurs et du verger à truffes de Benoît, qui produit les fleurs localement, pour en faire des bouquets esprit campagnard . Venez découvrir ses talents et déguster des produits du terroir, tout en profitant d’une pause musicale.
RDV à 18h (mairie).
Sur réservations uniquement (places limitées).   .

Mairie Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93  tourisme@montsdegy.fr

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English : Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick

L’événement Rendez-vous du terroir Aux fleurs Schick Vantoux-et-Longevelle a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY