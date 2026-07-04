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AGENDA · Frotey-lès-Vesoul

Rendez vous du terroir Route de l’Aérodrome Frotey-lès-Vesoul

samedi 1 août 2026 · Route de l'Aérodrome · Frotey-lès-Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Route de l'Aérodrome
Adresse
Parking de l'aérodrome de Frotey
Ville
70000 Frotey-lès-Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frotey-lès-Vesoul

Rendez vous du terroir

Route de l’Aérodrome Parking de l’aérodrome de Frotey Frotey-lès-Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Rendez vous du terroir. Visite guidée et commentée de l’aérodrome, dégustation de produit locaux suivie d’une marche nocturne autour de l’aérodrome.   .

Route de l’Aérodrome Parking de l’aérodrome de Frotey Frotey-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English :

L’événement Rendez vous du terroir Frotey-lès-Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL