Rendez vous du terroir Route de l’Aérodrome Frotey-lès-Vesoul
samedi 1 août 2026 · Route de l'Aérodrome · Frotey-lès-Vesoul
Informations pratiques
Frotey-lès-Vesoul
Rendez vous du terroir
Route de l’Aérodrome Parking de l’aérodrome de Frotey Frotey-lès-Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Rendez vous du terroir. Visite guidée et commentée de l’aérodrome, dégustation de produit locaux suivie d’une marche nocturne autour de l’aérodrome. .
Route de l’Aérodrome Parking de l’aérodrome de Frotey Frotey-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement Rendez vous du terroir Frotey-lès-Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL