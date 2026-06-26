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Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois

Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois samedi 22 août 2026.

Adresse
Route d'Amblans
Ville
70200 Magny-Vernois
Département
Haute-Saône
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Magny-Vernois

Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille

Route d’Amblans Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille
Samedi 22 août 2026 à 10h00
Départ à la zone de loisirs de la Reigne à Magny-Vernois
Découverte du sentier de la Reigne: énigmes et jeux de piste autour de la faune et de la flore
Sortie guidée par Pablo BEHAGUE, Sous le feuillage des âges
Dégustation de produits du terroir
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure
tourisme@pays-de-lure.fr
07 57 44 06 46   .

Route d’Amblans Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46  tourisme@pays-de-lure.fr

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English : Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille

L’événement Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE