Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois
Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois samedi 22 août 2026.
Magny-Vernois
Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille
Route d’Amblans Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille
Samedi 22 août 2026 à 10h00
Départ à la zone de loisirs de la Reigne à Magny-Vernois
Découverte du sentier de la Reigne: énigmes et jeux de piste autour de la faune et de la flore
Sortie guidée par Pablo BEHAGUE, Sous le feuillage des âges
Dégustation de produits du terroir
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure
tourisme@pays-de-lure.fr
07 57 44 06 46 .
Route d’Amblans Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46 tourisme@pays-de-lure.fr
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English : Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille
L’événement Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE