Magny-Vernois

Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille

Route d’Amblans Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille

Samedi 22 août 2026 à 10h00

Départ à la zone de loisirs de la Reigne à Magny-Vernois

Découverte du sentier de la Reigne: énigmes et jeux de piste autour de la faune et de la flore

Sortie guidée par Pablo BEHAGUE, Sous le feuillage des âges

Dégustation de produits du terroir

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure

tourisme@pays-de-lure.fr

07 57 44 06 46 .

Route d’Amblans Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46 tourisme@pays-de-lure.fr

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English : Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille

L’événement Rendez-vous du terroir, sortie nature en famille Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE