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Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz

Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz

Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Plage du Miramar

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biarritz

Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands

Plage du Miramar Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

La ville de Biarritz organise un rendez-vous eco citoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands avec le centre de la mer sur la plage du Miramar   .

Plage du Miramar Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands

L’événement Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz

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