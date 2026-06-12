Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz jeudi 23 juillet 2026.

Biarritz

Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands

Plage du Miramar Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La ville de Biarritz organise un rendez-vous eco citoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands avec le centre de la mer sur la plage du Miramar .

Plage du Miramar Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands

L’événement Rendez-vous écocitoyens collecte de déchets et sensibilisation sur les goëlands Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz