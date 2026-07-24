Rendez-vous invitation chez les chèvres d’Argonne Chèvrerie d’Argonne Villers-en-Argonne
samedi 10 octobre 2026 · Chèvrerie d'Argonne · Villers-en-Argonne
Informations pratiques
Villers-en-Argonne
Rendez-vous invitation chez les chèvres d’Argonne
Chèvrerie d’Argonne 16 rue du Chemin de Châlons Villers-en-Argonne Marne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-21
Tout public
Au cœur de la Chèvrerie de Sophie Laluc, chaque instant révèle la passion d’un métier et l’attachement à un savoir-faire traditionnel. Des chèvres à la fromagerie, la visite offre une immersion dans la vie de l’élevage, entre authenticité et partage. La dégustation finale de fromages fermiers vient parfaire cette expérience tout en douceur et en gourmandise.
Sur inscription. .
Chèvrerie d’Argonne 16 rue du Chemin de Châlons Villers-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Rendez-vous invitation chez les chèvres d’Argonne
L’événement Rendez-vous invitation chez les chèvres d’Argonne Villers-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne