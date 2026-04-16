RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains Néoux
RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains Néoux mardi 4 août 2026.
Néoux
RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains
Néoux Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Sur les traces de romains
Etienne, accompagnateur en montagne et naturaliste creusois, membre du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine, adorera vous faire découvrir les coins secrets de ce territoire. Passionné, il saura vous embarquer avec humour dans ses aventures.
Rendez-vous place de la mairie pour un départ à 9h
Prévoir tenue adapté chaussures de marche chapeau boisson
Les chiens ne sont pas admis
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
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English : RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains
L’événement RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains Néoux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin