Néoux

RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains

Néoux Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Sur les traces de romains

Etienne, accompagnateur en montagne et naturaliste creusois, membre du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine, adorera vous faire découvrir les coins secrets de ce territoire. Passionné, il saura vous embarquer avec humour dans ses aventures.

Rendez-vous place de la mairie pour un départ à 9h

Prévoir tenue adapté chaussures de marche chapeau boisson

Les chiens ne sont pas admis

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

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English : RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains

L’événement RENDEZ-VOUS NATURE Sur les traces de romains Néoux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin