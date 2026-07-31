Rendez-vous numérique Mairie Arthez-de-Béarn
mardi 8 septembre 2026 · Mairie · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Rendez-vous numérique
Mairie 18 rue La Carrère Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 09:30:00
fin : 2026-09-08 15:30:00
Date(s) :
2026-09-08
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Sur réservation avant le 2 septembre. .
Mairie 18 rue La Carrère Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 70 52 mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr
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English : Rendez-vous numérique
L’événement Rendez-vous numérique Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coeur de Béarn
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