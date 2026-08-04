Rendez-vous numérique Mairie Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Arthez-de-Béarn

Rendez-vous numérique

Mairie 18 rue La Carrère Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:30:00

fin : 2026-09-22 15:30:00

Date(s) :

2026-09-22

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Sur réservation avant le 2 septembre. .

Mairie 18 rue La Carrère Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 70 52 mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr

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English : Rendez-vous numérique

L’événement Rendez-vous numérique Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coeur de Béarn