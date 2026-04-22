Valmont

Rendez-vous Rando

44 rue d’Altviller Valmont Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Sortie pédestre organisée par l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle. Les guides de l’Office de tourisme vous emmènent sur de beaux sentiers pour des parcours de 10 à 12 km. Chaussures de marche et réserve d’eau sont à prévoir. Pass 5 € pour tout l’été !Tout public

5 .

44 rue d’Altviller Valmont 57730 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

Walking tour organized by the Saint-Avold C?ur de Moselle Tourist Office. The Tourist Office guides will take you on beautiful trails of 10 to 12 km. Please bring walking shoes and a supply of water. Pass: 5 ? for the whole summer!

L’événement Rendez-vous Rando Valmont a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE