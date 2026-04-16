Rendez-vous sur les quais Sur les quais Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Rendez-vous sur les quais

Sur les quais Jetée Est Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 23:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

20ème édition des feux d’artifice de l’été !

Valeur sûre des animations estivales de l’office de tourisme depuis 2007, les feux d’artifice du vendredi fêtent leur 20ème édition.

Tiré depuis la jetée Est, face au grand large, spectacle familial et haut en couleurs garanti !

20ème édition des feux d’artifice de l’été !

Valeur sûre des animations estivales de l’office de tourisme depuis 2007, les feux d’artifice du vendredi fêtent leur 20ème édition. Tiré depuis la jetée Est, face au grand large, spectacle familial et haut en couleurs garanti !

Stationnement interdit place Seurat dès 16h30 et circulation automobile interdite chaque soir de spectacle dans le centre-ville à partir de 19h30.

Une offre complète pour le village portuaire qui voit ses quais s’animer tous les vendredis soirs, des stands du marché nocturne jusqu’à l’éclat des fusées surplombant la mer. Face au grand large, spectacle familial et haut en couleurs garanti. .

Sur les quais Jetée Est Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28 info@bayeux-tourism.com

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English : Rendez-vous sur les quais

20th edition of the summer fireworks!

A regular feature of the Tourist Office’s summer events since 2007, the Friday fireworks are celebrating their 20th edition.

Fired from the east jetty, facing the open sea, it’s a colourful family show guaranteed!

L’événement Rendez-vous sur les quais Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bayeux Intercom