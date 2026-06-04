Fontevraud-l’Abbaye

Rendez-vous vigneron

Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 12:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez rencontrer un vigneron le temps d’une dégustation à l’Office de Tourisme de Fontevraud-l’Abbaye !

De 11h à 12h15, la Maison Langlois vous présentera ses Crémants de Loire à l’Office de Tourisme de Fontevraud-l’Abbaye.

L’occasion de découvrir les différentes formules de visite et activités de la maison Langlois, et de déguster une de ses cuvées !

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 juillet 2026 de 11h à 12h15. .

Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 fontevraud@ot-saumur.fr

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English :

Come and meet a winegrower for a tasting session at the Fontevraud-l’Abbaye Tourist Office!

L’événement Rendez-vous vigneron Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME