Rendre à César Crozon
samedi 16 janvier 2027 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Rendre à César
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Rendre à César
Collectif Madame Suzie
Avec Jour de fête
Duo pop rock 2 voix, 2 ukulélés, des percussions et des effets à faire trembler le colisée
Les chansons de Corinne Gazull et David Humeau parlent de la mémoire qui est précieuse et fragile, de l’art et de la philosophie qui aident à se faire des abdos pour mieux affronter nos passions, et du quotidien qui nous fait naviguer entre l’infini et la lessive…
Rendre à César est un concert. Leur expérience de comédien en fait un spectacle drôle et original. Persuadé que la rencontre avec une chanson, un livre, un film peut nous transformer, Rendre à César est aussi l’occasion d’évoquer, à travers des reprises (David Bowie, The Cure, Massive Attack, Serge Gainsbourg), les artistes qui les ont marqués, construits, inspirés… Car c’est souvent en imitant les autres devant un miroir que l’on devient soi-même.
À partir de 10 ans
Durée 1h15
Tarifs 12€ / 10€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Rendre à César Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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