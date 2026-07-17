Renfo et course, Parc du Champ des Bruyères, Saint-Étienne-du-Rouvray

samedi 25 juillet 2026 · Parc du Champ des Bruyères · Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Renfo et course Samedi 25 juillet, 10h15 Parc du Champ des Bruyères Seine-Maritime

Gratuit – Tout public (enfants à partir de 5 ans). Rendez-vous devant le restaurant le Paddock

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T10:15:00+02:00 – 2026-07-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:15:00+02:00 – 2026-07-25T11:30:00+02:00

Au programme : renfo et course (renforcement musculaire améliorant la résistance en course à pied).

Parc du Champ des Bruyères 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 78 20 33 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contactsakong@gmail.com »}]

L’association sportive et culturelle Akong propose des séances de sport pendant tout le mois de juillet.