AGENDA · Rennes
Rennes du Polar, Bibliothèque Maurepas, Rennes
samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Rennes du Polar Samedi 21 novembre, 10h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Club de lecture
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